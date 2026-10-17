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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Kerem şanssızlığı bitirecek

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Kerem şanssızlığı bitirecek
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Aston Villa maçında yedek oturan Kerem Aktürkoğlu, kendini Alanyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırladı. Teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek formayı isteyen milli futbolcunun, bugün gol yollarındaki şanssızlığını bitirmek istediği öğrenildi. Şu ana kadar görev aldığı 12 mücadelede 4 asist üreten ancak ağları havalandıramayan 27 yaşındaki oyuncu, ayağına gelen net pozisyonlarda fırsatları harcadığı için eleştiri konusu olmuştu. Kerem'in Kadıköy'de gol atarak zinciri kırmak istediği gelen haberler arasında.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kerem şanssızlığı bitirecek
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