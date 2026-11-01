Kerem, tepkilere el-kol hareketi ile karşılık verdi

Fenerbahçe'deki performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. İkinci yarıda kaçırdığı gol fırsatı sonrası tepki gören tecrübeli futbolcu, el-kol hareketi ile karşılık verince tansiyon iyice yükseldi. Maçın kalan bölümünde Kerem ayağına top gelince ıslıkla protesto edildi.
83. dakikada oyundan alınan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bir topu direkten döndü. Girdiği 7 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken 3 şut denemesinden birinde isabet buldu. Ayrıca bir de şut pası verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör