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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Kilit nokta 8 numara!

Samet YÜKSEL
Kilit nokta 8 numara!

Zimbru’yu 9 golle eleyen F.Bahçe, oyun planının ipuçlarını verdi. Kartal’ın en önemli silahı, tehlikeli bölgeye koşu yapan 8 numara oyuncualrı olacak

Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, çok koşan, hem kanatlardan hem de merkezden anahtar paslarla gelen bir takım olacaklarının sinyalini verdi. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı zayıf rakibi Zimbru karşısında 5-0 ve 4-0'lık sonuçlarla turu geçen sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında sık sık üçgenler kurdu, verkaçlarla pozisyon aradı. Alan kapatmayı tercih etmeyen Fenerbahçe, bire bir pozisyona girip en az 2 oyuncu ile yakın markaj yaptı. Saha içi liderinin Tadic olacağı görüldü. Sırp oyuncu, Kartal'ın kilit ismi olacak. Takımın 8 numarasından çakılı kalıp top dağıtmasını veya oyun kurmasını istemeyen Kartal, sık sık tehlikeli bölgeye koşu yaptırıyor. Kanarya'nın bir diğer göze çarpan taktiği, kanat forvetlerin sık sık içe kat etmeleri oldu.

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