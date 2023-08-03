Kilit nokta 8 numara!

Zimbru’yu 9 golle eleyen F.Bahçe, oyun planının ipuçlarını verdi. Kartal’ın en önemli silahı, tehlikeli bölgeye koşu yapan 8 numara oyuncualrı olacak
Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, çok koşan,hem kanatlardan hem de merkezdenanahtar paslarla gelen birtakım olacaklarının sinyalini verdi. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı zayıf rakibi Zimbru karşısında 5-0 ve4-0'lık sonuçlarla turu geçen sarı-lacivertliler, rakip cezasahasında sık sık üçgenlerkurdu, verkaçlarla pozisyon aradı. Alankapatmayı tercih etmeyen Fenerbahçe,bire bir pozisyona girip en az 2 oyuncuile yakın markaj yaptı. Saha içi liderinin Tadic olacağı görüldü. Sırp oyuncu, Kartal'ın kilit ismi olacak. Takımın 8 numarasından çakılı kalıp top dağıtmasını veya oyun kurmasını istemeyen Kartal, sık sık tehlikeli bölgeye koşu yaptırıyor. Kanarya'nın bir diğer göze çarpan taktiği, kanat forvetlerin sık sık içe kat etmeleri oldu.