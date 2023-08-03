Kilit nokta 8 numara!

Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal,olacaklarının sinyalini verdi. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı zayıf rakibi Zimbru karşısındaturu geçen sarı-lacivertliler,Saha içi liderinin Tadic olacağı görüldü. Sırp oyuncu, Kartal'ın kilit ismi olacak. Takımın 8 numarasından çakılı kalıp top dağıtmasını veya oyun kurmasını istemeyen Kartal, sık sık tehlikeli bölgeye koşu yaptırıyor. Kanarya'nın bir diğer göze çarpan taktiği, kanat forvetlerin sık sık içe kat etmeleri oldu.