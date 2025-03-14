Kilo düellosu!

Rangers maçı öncesinde Jose Mourinho ile Saint- Maximin arasındaki tartışma gündeme damga vurdu. Portekizli teknik adamın, maç kadrosuna almadığı Fransız oyuncu, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir" paylaşımı ile Mourinho'yu hedef aldı. Deneyimli teknik adamın bu sözlere yanıtı ise gecikmeden geldi. 62 yaşındaki çalıştırıcı "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar" sözleriyle iğneyi batırdı. Ancak Maximin'in durmaya niyeti yoktu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu kez belgeli yanıt vererek önce 2022'de Newcastle'da oynarken 84 kg, 2024'te F.Bahçe'ye geldiğinde 85 kg ve 10 Mart 2025 tarihli 84 kg olduğunu gösteren kulüp belgelerini paylaştı. Ardından da "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" sözlerini mesaj olarak Mourinho'ya iletti.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞOK

12 Mart 1997 doğumlu olan Maximin, 28. doğum gününde şok yaşadı. Fransız oyuncu, kendisine destek olan taraftarlara ise "Son üç ay kolay geçmedi. Babamın hastalığı, sevdiğim birinin kaybı ve şu an hakkında konuşamayacağım başka sıkıntılar… Çünkü en önemli olan şey benim başıma gelenler değil, takım. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan birinden daha tehlikeli kimse yoktur" yorumunu yaptı.



OLAY PAYLAŞIM

Maximin, dün de kilosunu yazan belgeleri gösterdi. 2022 Newcastle, 2024 F.Bahçe ve son olarak da 10 Mart 2025'te F.Bahçe'de kilosunun 2022'deki ile aynı olduğunu kulüpten aldığı dokümanlarla anlattı.



SABAH SPOR ÖZEL DETAY

MESAFEDE İYİ YÜKSEK HIZDA GERİDE KALDI

SABAH SPOR, Maximin'in idman verilerine ulaştı. Yıldız oyuncunun hafta içi yapılmış bir çalışmada toplam mesafe olarak yüksek bir değer gösterdiği görülürken (6911 m), maksimum hızı (21.59 km/h) diğer oyunculara göre düşük durumda kaldı. Yüksek hızda koşu mesafesi de diğer takım arkadaşlarına oranla oldukça az (18 m). Öte yandan Maximin, Arabistan'dan gelirken 87 kilodan şimdi ise 83.4'e düşerek bu tartışmada haklı olduğunu düşünüyor.

HAFTA İÇİ ANTRENMAN SONUÇLARI

Toplam Mesafe: 6911 m

20-25 km/h: 765 m

>25 km/h: 0 m

HSR Dist: 18 m

Acc B2 Dist: 63 m

Decel B2 Dist: 43 m

Maksimum Hız: 21.59 km/h



MALİYETİ 8 MİLYON €

FRANSIZ oyuncu, sezon başına 8 milyon Euro (318 milyon TL) kiralık artı bonservis bedeliyle Suudi ekibi Al Ahli'den kadroya katılmıştı. F.Bahçe oyuncunun bu ücretini 4 taksitte ödemek üzere anlaşırken Maximin de 1 yıllık imza atmıştı.