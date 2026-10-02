Kimse onun gibi olamaz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımda süre alamayan ve oynadığı zaman da eleştirilen Romelu Lukaku için iddialı konuşmuş, "3-4 hafta sonra kimse tanıyamayacak" ifadelerini kullanmıştı. Şu an Uluslar Ligi için Belçika Milli Takımı'nda olan ve bugün Türkiye'ye karşı oynaması beklenen golcü futbolcuyu Belçika Milli Takımı'nı takip eden gazeteci Manuel Jous'a sorduk. İşte yaptığı değerlendirme: "Belki biraz fazla kilosu var ama çok iyi bir profesyonel. Dünya Kupası'na hazır olmak için çok çalışmıştı. Lukaku artık eski hızında değil. Van Bommel, Fransa maçından sonra hız ihtiyacına dikkat çekti. Fernandez-Pardo genç ve hızlı bir oyuncu. Ancak Lukaku'nun F.Bahçe'deki durumu biraz karmaşık görünüyor. Az forma giymesinin sebebi rakibi Vedat Muriqi'in çok fazla gol atması mı, yoksa başka bir neden mi var? Her şey belirsiz."





ZORLU EKİM!

F.Bahçe için milli ara sonrası nefes almanın zor olduğu bir dönem başlıyor. Sarılacivertliler, 10 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak yoğun fikstürde 22 gün içinde 6 resmi maça çıkacak. Rize'den döndükten 4 gün sonra bu kez Devler Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. Alanya ve Slavia Prag'ın ardından G.Saray deplasmanına gidecek. Ekim ayı Göztepe mücadelesiyle tamamlanacak.



TRANSFER YASAĞI KALKTI!

FIFA geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı getirdiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli yönetim ise bu cezanın En-Nesyri'nin transferi döneminde bonservisinin zamanında ödenmemesi nedeniyle geldiğini belirtmiş ve gerekli ücreti yatırıp yapıp cezayı kaldıracağını duyurmuştu. Geçtiğimiz pazartesi günü ödeme yapıldı. FIFA, dün kulübe gönderdiği yazı ile transfer yasağının kalktığını resmen bildirdi.



F.BAHÇE BAKÜ YOLCUSU

Liglere verilen milli arada yarın saat 20.00'de Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la karşılaşacak Fenerbahçe bugün Bakü'ye gidecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör