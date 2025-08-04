Benfica formasıyla geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan, Portekiz Ligi'nde 11 gol-11 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sadece Türkiye'nin 3 Büyükler'ini değil, Premier Lig'in dünyaca ünlü ekibi Manchester United'i da peşine takmıştı. Ruben Amorim yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, Kerem için Benfica'ya ilgi mektubu gönderdi ve temsilcisiyle görüşmeler yaptı. Ancak Manchester United yönetimdeki bazı isimlerin, milli futbolcunun Filistin'e destek paylaşımlarını gerekçe göstererek transfere karşı çıkmasıyla süreç son buldu. Kerem gidişinin bu nedenle gerçekleşmediğini öğrenince temsilcisine "Hiç problem yok. Rızkı veren Allah'tır. Ortada yapılan bir zulüm var ve ben buna sessiz kalamam. Hiçbir şey ölen, aç kalan çocuklardan değerli değil" yanıtıyla karşılık verdi. 26 yaşındaki oyuncu için bir başka Premier Lig ekibi Brighton'un da devrede olduğu öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği ekip, Kerem için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.





MOURİNHO BASTIRDI, KEREM BİTTİ

Portekizli hocanın çağrısından sonra yönetici Hakan Safi, milli oyuncuyla anlaşma sağladı. İş artık Benfica ile pazarlıklara kaldı

En son sağ beke Nelson Semedo'yu ve stopere de Milan Skriniar'ı monte eden Fenerbahçe'de sıra, taraftarın da uzun süredir yolunu gözlediği sol kanat takviyesine geldi. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, transferde gazdan ayağını çekmiyor. Geçen sezon gittiği Benfica'da mutsuz olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu'nu listenin 1 numarasına yazan yönetim, beklenen hamleyi yaptı. Daha önce takımdaki eksiklere dair konuşan ve bir an önce bunların giderilmesini isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç'tan 26 yaşındaki sol kanadın transferini resmen talep etti. Portekizli çalıştırıcı, milli oyuncu için sarı-lacivertli yönetime "Mutlaka alınsın" raporu iletti.

FLORENTİNO DA LİSTEDE

Bu gelişme üzerine Koç'tan talimatı alan yönetici Hakan Safi, dün gece özel uçağıyla Kerem'in transferini bitirmeye Portekiz'e gitti. Kanarya, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın sportif direktörlüğüne getirilen Mario Branco ile temasını koparmadı. Sarı-lacivertliler, Kerem ile prensipte anlaşma sağladı. 5 yıllığına el sıkışan oyuncu, yaklaşık 4.5 milyon Euro'ya da 'evet' dedi. F.Bahçe, Benfica ile bonservis pazarlığına başladı. Portekiz ekibi, kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor. Bu arada Fenerbahçe, Benfica'dan bir isimle daha ilgileniyor. Orta saha oyuncusu Florentino, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Portekizlilerin bonservis beklentisi 30 milyon Euro.