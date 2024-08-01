Klopp hocalığa ‘elveda’ dedi

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı. Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi'nde konuşma yapan Alman hoca, "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim, benim için sona erdi.Dünyanın en iyi kulüplerinde çalıştım. Belki bu kararımı birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz" dedi. 57 yaşındaki çalıştırıcı,İngiliz ekibiyle ayrıca 2 defa yılın teknik direktörü seçilmişti. Dortmund ile de 2 Bundesliga, 2 de Almanya Süper Kupası elde etmişti.