Koç sahaya indi ortalık karıştı

Maçı izlemek için İzmir'e gelen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında F.Bahçeli taraftarların olduğu deplasman tribününe gitti. Bazı taraftarların stada alınmadığı haberi sonrası korumalarıyla o kısma yönelen Koç, Göztepe taraftarının tepkisiyle karşılaştı.Ortalık bir anda karıştı. Maçta ikinci yarı da başlayınca olaylar büyüdü.. Tribünlerden çok sayıda su şişesi atıldı.Sahaya girmek isteyenlere polis engel olurken, Koç akreditasyon kartlı görevli bir kişinin itmesiyle yere düştü. F.Bahçe Başkanı daha sonra polis kalkanıyla protokol tribününe çıktı ve olaylar son buldu. Bu arada Koç'a saldırıda bulunan akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi gözaltına alındı.Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, maçın ardından şunları söyledi: Olayların ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak. Yarın bakacağız olaylar nasıl gelişti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."