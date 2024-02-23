Konferans’ta rakip belli oluyor

Avrupa Konferans Ligi'nde playoff maçları dün sona erdi. Son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 15.00'te çekilecek kurada muhtemel takımlar şöyle:Son 16 turunun ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta oynanacak. Rövanşlar ise 14 Mart tarihinde yapılacak.AYAK bileğindeki sakatlık nedeniyle Alanya ve Rize maçlarını kaçıran Joshua King'in, Kasımpaşa ve Hatayspor karşılaşmalarında da takımdan uzak kalması bekleniyor. Norveçli golcünün, 10 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Pendikspor maçında kadroda olması düşünülüyor. Ryan Kent'in Süper Lig'de kadroya yazılmaması, Tadic'in yorgunluğu ve dinlendirilme ihtiyacında King'in önemini artırıyor