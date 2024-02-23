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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Konferans’ta rakip belli oluyor

Konferans’ta rakip belli oluyor

Grubunu lider bitiren F.Bahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunda gelecek rakibini bekliyor. Kuralar İsviçre’de çekilecek

Avrupa Konferans Ligi'nde playoff maçları dün sona erdi. Son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde saat 15.00'te çekilecek kurada muhtemel takımlar şöyle: Ajax (Hollanda), Olympiakos (Yunanistan), D.Zagreb (Hırvatistan), Molde (Norveç), Union SG (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya). Son 16 turunun ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta oynanacak. Rövanşlar ise 14 Mart tarihinde yapılacak.

KİNG'İN DÖNÜŞ TARİHİ 10 MART
AYAK bileğindeki sakatlık nedeniyle Alanya ve Rize maçlarını kaçıran Joshua King'in, Kasımpaşa ve Hatayspor karşılaşmalarında da takımdan uzak kalması bekleniyor. Norveçli golcünün, 10 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Pendikspor maçında kadroda olması düşünülüyor. Ryan Kent'in Süper Lig'de kadroya yazılmaması, Tadic'in yorgunluğu ve dinlendirilme ihtiyacında King'in önemini artırıyor
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Konferans’ta rakip belli oluyor
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