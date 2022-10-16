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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Koruma kalkanı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Koruma kalkanı

Portekizli hoca, motivasyon konuşmalarıyla milli eldivenine duyduğu güveni dile getiriyor. Hatalarını anlatırken, “Sen yeteneklisin” vurgusunu da ihmal etmiyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır gündemi meşgul ediyor. Milli eldivenin, 3 maçlık gol orucunun ardından Karagümrük karşısında penaltıya neden olup, kalesine gelen 4 şutu da yemesi, AEK Larnaca karşılaşmasında yaptığı penaltı ile rakibi maça ortak etmesi, Altay'ı eleştiri oklarının hedefi yaptı. Taraftar, 24 yaşındaki file bekçisi için ikiye bölündü. Bir grup Altay'la devam edilmesini isterken bir taraf da İrfan Can Eğribayat'ın görevi devralması yönünde görüş belirtiyor.

"HER ZAMAN KAZANDIRDIĞIN MAÇLARI HATIRLA"
Samandıra'da ise Altay Bayındır'a büyük destek ve güven var. Teknik direktör Jorge Jesus, yaşananlar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan kalecisine desteğini esirgemiyor. Genç kaleciye yaptığı hataları anlatırken, motivasyon konuşmaları yapıyor, futbolda böyle durumların yaşanacağını ifade ediyor. Portekizli hoca, her konuşmasının sonunda ise Altay Bayındır'a aynı şeyi söylüyor; "Sen yetenekli bir kalecisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Kurtarışlarınla bu takıma çok şey kazandırdığını her zaman hatırla."

SZALAI İLE DEVAM
LUAN Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil. Özellikle Atilla Szalai rotasyona giremiyor. 11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi. Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.

DÖRT YILLIK YENİ İMZA
Fenerbahçe yönetimi de Altay için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye 4 yıllık yeni bir teklif sunacak. Senelik 5 milyon TL olan maaşına zam düşünülürken, Avrupa'dan kulübü tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde zorluk çıkarılmayacağı garantisi verilecek.

LEMOS KAPIYI KAPATTI
FENERBAHÇE'NIN UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi. Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.

TRABZON MAÇINA KADAR İSTANBUL'DA
Fenerbahçe yarın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Süper Lig'de İstanbul dışına çıkmayacak. 11. haftada Başakşehir'i Kadıköy'de misafir edecek olan sarı-lacivertliler ardından İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresun'u Kadıköy'de ağırlayacak. Kanarya, 15. haftada evinden Trabzonspor deplasmanı için çıkacak.

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