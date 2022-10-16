Koruma kalkanı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'deMilli eldivenin, 3 maçlık gol orucunun ardından Karagümrük karşısında penaltıya neden olup, kalesine gelen 4 şutu da yemesi, AEK Larnaca karşılaşmasında yaptığı penaltı ile rakibi maça ortak etmesi, Altay'ı eleştiri oklarının hedefi yaptı. Taraftar, 24 yaşındaki file bekçisi için ikiye bölündü.Samandıra'da ise Altay Bayındır'a büyük destek ve güven var.Genç kaleciye yaptığı hataları anlatırken, motivasyon konuşmaları yapıyor, futbolda böyle durumların yaşanacağını ifade ediyor. Portekizli hoca, her konuşmasının sonunda ise Altay Bayındır'a aynı şeyi söylüyor;LUAN Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil.Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.yönetimi de Altay için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanAvrupa'dan kulübü tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde zorluk çıkarılmayacağı garantisi verilecek.FENERBAHÇE'NIN UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı" teklifini yine geri çevirdi. Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.yarın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Süper Lig'de İstanbul dışına çıkmayacak. 11. haftada Başakşehir'i Kadıköy'de misafir edecek olan sarı-lacivertliler ardından İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresun'u Kadıköy'de ağırlayacak. Kanarya, 15. haftada evinden Trabzonspor deplasmanı için çıkacak.