Koruma kalkanı

Portekizli hoca, motivasyon konuşmalarıyla milli eldivenine duyduğu güveni dile getiriyor. Hatalarını anlatırken, “Sen yeteneklisin” vurgusunu da ihmal etmiyor
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de AltayBayındır gündemimeşgul ediyor. Milli eldivenin, 3 maçlık gol orucunun ardından Karagümrük karşısında penaltıya neden olup, kalesine gelen 4 şutu da yemesi, AEK Larnaca karşılaşmasında yaptığı penaltı ile rakibi maça ortak etmesi, Altay'ı eleştiri oklarının hedefi yaptı. Taraftar, 24 yaşındaki file bekçisi için ikiye bölündü. Birgrup Altay'la devam edilmesini isterken birtaraf da İrfan Can Eğribayat'ın görevi devralmasıyönünde görüş belirtiyor.
"HER ZAMAN KAZANDIRDIĞIN MAÇLARI HATIRLA"
Samandıra'da ise Altay Bayındır'a büyük destek ve güven var. Teknik direktörJorge Jesus, yaşananlar nedeniylemoral bozukluğu yaşayan kalecisinedesteğini esirgemiyor. Genç kaleciye yaptığı hataları anlatırken, motivasyon konuşmaları yapıyor, futbolda böyle durumların yaşanacağını ifade ediyor. Portekizli hoca, her konuşmasının sonunda ise Altay Bayındır'a aynı şeyi söylüyor; "Sen yetenekli birkalecisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Kurtarışlarınlabu takıma çok şey kazandırdığınıher zaman hatırla."
SZALAI İLE DEVAM
LUAN Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil. Özellikle AtillaSzalai rotasyona giremiyor. 11 haftada 20maça çıkan Macar stopere, Ankaragücümaçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi. Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.
DÖRT YILLIK YENİ İMZA
Fenerbahçe yönetimi de Altay için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye4 yıllık yeni bir teklif sunacak.Senelik 5 milyon TL olan maaşınazam düşünülürken, Avrupa'dan kulübü tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde zorluk çıkarılmayacağı garantisi verilecek.
LEMOS KAPIYI KAPATTI
FENERBAHÇE'NIN UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi. Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. 26 yaşındakifutbolcu, sarı-lacivertli takımdayıllık 850 bin Euro kazanıyor.
TRABZON MAÇINA KADAR İSTANBUL'DA Fenerbahçe yarın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Süper Lig'de İstanbul dışına çıkmayacak. 11. haftada Başakşehir'i Kadıköy'de misafir edecek olan sarı-lacivertliler ardından İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresun'u Kadıköy'de ağırlayacak. Kanarya, 15. haftada evinden Trabzonspor deplasmanı için çıkacak.