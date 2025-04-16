Kostic’te fark 1 milyon Euro

Fenerbahçe,
sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic'in tapusunu almak istiyor. Ancak İtalyan ekibi bu konuda tok satıcı rolünde. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif sundu. Tuttosport'un haberine göre; Juventus net 4 milyon Euro istiyor.
Jose Mourinho takımda kalmasını istediği Kostic'e ligde son iki maçta forma vermedi. Galatasaray'a kaybedilen kupa maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında tribüne yolladı. Sivas deplasmanında ise 90 dakika kulübede oturttu.