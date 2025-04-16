Kostic’te fark 1 milyon Euro

Fenerbahçesezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic'in tapusunu almak istiyor. Ancak İtalyan ekibi bu konuda tok satıcı rolünde. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif sundu. Tuttosport'un haberine göre;Jose Mourinho takımda kalmasını istediği Kostic'e ligde son iki maçta forma vermedi. Galatasaray'a kaybedilen kupa maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında tribüne yolladı. Sivas deplasmanında ise 90 dakika kulübede oturttu.