Krunic çıkmazı!

İtalyan basını, Rade Krunic için Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini ancak 5 ila 7 milyon Euro arasında beklentisi olan Milan'ın bu teklifi reddettiğini yazdı.İtalyan ekibinin şef scoutu Geoffrey Monceda ise "Rade Krunic Milan'ın oyuncusu." ifadelerini kullandı. Bu arada teknik direktör Stefano Pioli, "Krunic kendi istediği için Empoli maçının kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım." açıklamasını yaptı.için F.Bahçe'ye önce 15 bin, talep çok olunca da 22.500 bilet ayrıldı. Ancak taraftarların büyük bir çoğunluğu karşılaşmayı tribünden izleyemedi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın turnikelerinde yaşanan sorun nedeniyle 10 bin civarında sarı-lacivertli futbolsever, stada giriş yapamadı. Girişlerin önünde büyük bir izdiham oluştu.