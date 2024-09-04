Krunic, Kızılyıldız’a gitti

lacivertli ekipte verilen şansları değerlendiremeyen ve gönderilecekler listesine konulan Rade Krunic, takımdan ayrıldı. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi reddeden 30 yaşındaki orta saha, Kızılyıldız'a 'Evet' dedi. Fenerbahçe, Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde alınan tecrübeli oyuncunun, bonservisiyle gönderildiğini açıkladı.Geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmamıştı.