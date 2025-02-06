Kupada gol şov

EN-NESYRİ BOŞ GEÇMİYOR

F.Bahçe'nin gol makinesi Youssef En-Nesyri, dün maça kulübede başlasa da yine görevini yaptı. Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Faslı forvet, kaleciyi de çalımlayarak golünü attı. 89'da da ikinci kez fileleri havalandırdı. Son 4 karşılaşmada 6 gol kaydeden En-Nesyri, toplam sayıyı ise 20'ye yükseltti. Bu sezon ligde Başakşehir, Hatay, Adana Demir ve Göztepe ağlarına 2'şer gol bırakan tecrübeli oyuncu, kupada da Erzurum'a aynı tarifeyi uyguladı.

RESİTALE BAŞLADI!

SARI-lacivertlilerin yeni yıldızı Anderson Talisca, ligdeki Rize maçında 30 dakika şans bulmuş ve bir topu direkten dönmüştü. Dün ilk kez 11'de yer alan Brezilyalı futbolcu, bu şansını iyi kullandı. Mert Hakan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, Türkiye'de 7 sene sonra fileleri havalandırdı. Son golünü Beşiktaş formasıyla 19 Mayıs 2018'de Sivasspor'a atmıştı

'CENK İLE SÖZLEŞMİŞTİK'

Talisca, maçın ardından şöyle konuştu: "Taraftarların beni karşılaması etkileyiciydi. Cenk ile gol sevincimizi yapmaya alışkındık ve gol olursa yapabiliriz diye sözleşmiştik. Bunu yaptığımız için çok mutluyum."

'PARLATAYIM KAPTAN'

Talisca ilk golünü atarken, kendisine asist yapan Mert Hakan Yandaş'ı da unutmadı. Brezilyalı yıldız, sevincini yaşadıktan sonra kaptanın yanına giderek kramponlarını parlattı.

GOLÜNÜ ATTI, ÇIKARILDI

CENK TOSUN dün ilk 11'deydi. 50. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda topu filelere yolladı. Mourinho ise bu golden 5 dakika sonra Cenk'i oyundan aldı. 33 yaşındaki futbolcu çıkarken yüzü asıktı.