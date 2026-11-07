Kupaların yolunu biliyorum

"Kupalar gelirse 'başarılıyım' derim. Ben bu genlerin ne istediğini biliyorum. Sahanın içinden geliyorum. İnşallah kupalarla taçlandıracağımız bir sene olabilir."

"Bize inanmayanların, güvenmeyenlerin tüm düşüncelerini tersine çevirmek benim elimde. Fenerbahçe için herkesle mücadele ederim. F.Bahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez."



F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün imzayı attı, basının sorularını yanıtladı. Takıma inandığı için göreve geldiğinin altını çizen 46 yaşındaki çalıştırıcı, salı günü F.Bahçe ile görüşüp adımları attıklarını söyledi. Takımın futboluna hızlı bir dokunuş yapmak istediğinin de altını çizen Belözoğlu, şunları söyledi: "Beklentilerin farkındayım. Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimden geleni yapmaya geldim. Fenerbahçe'nin 99. teknik direktörüyüm. İnşallah 100. teknik direktöre 10-15 kupa kazanıp bu işi devretmek isteriz."

ŞİFRE; TREND OYUN, KALİTE

"Kupalar gelirse 'başarılıyım' derim. Ben bu genlerin ne istediğini biliyorum. Sahanın içinden geliyorum. Kupalarla taçlandıracağımız bir sene olabilir. Risk önemlidir, ben bu riski aldım. Kalbimdeki en önemli yer F.Bahçe. Bize inanmayanların, güvenmeyenlerin de düşüncesini tersine çevirmek benim elimde. F.Bahçe için herkesle mücadele ederim. TFF, MHK… Sporcuyken, teknik adam olduğumda da mücadeleye devam edeceğim. F.Bahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam."



OKAN BURUK MESAJI: KARDEŞİM BİLE OLSA…

EMRE Belözoğlu, G.Saray'ın hocası Okan Buruk ile arkadaşlığı için şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız var. Her zaman ilişkilerin mesafesine inanırım. F.Bahçe mevzu olduğunda mahremiyet için eşimle bile paylaşmadım. Eşimle paylaşmadığımı başkasıyla da paylaşmam. F.Bahçe benim için çok önemli. F.Bahçeliliğe yakışmayan şekilde hareket etmem. Şampiyonluk için geldim. Rakibim öz kardeşim de olsa F.Bahçe'yi şampiyon yapmak isterim."



DİRK'İN DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR

"DIRK için bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibim 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak."



LİVERPOOL ÖNCESİ 20 DAKİKA FİKİRLERİMİ PAYLAŞTIM

"Liverpool karşısında mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur."



- BABA F.BAHÇE'NİN HOCASI MI OLDUN? - AAA ÇOK HAVALI

EMRE Belözoğlu, anlaşmanın ardından kızının kendisini aradığını söyledi. Kızı Neda'nın TV'deki haberlerin ardından "Baba sen F.Bahçe'nin hocası mı oldun?" dediğini belirten Belözoğlu, kızının "Aaa çok havalı" yanıtı verdiğini de sözlerine ekledi.



F.BAHÇE OTOBÜSÜNÜ KURŞUNLAYANLARA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

F.Bahçe'nin takım otobüsü, 4 Nisan 2015'te deplasmanda oynadıkları Rizespor maçının dönüşünde kurşunlanmıştı. Konuyla ilgili soruşturmanın dün tamamlandığı açıklandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgularla birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini duyurdu. Şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıklarının değerlendirildiği belirtildi ve şöyle devam edildi: "Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş; otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir." Yani şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



F.BAHÇE: GÜVENİMİZ TAM

F.BAHÇE kulübü, bu gelişmenin ardından "Gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz. Devletimizin güç iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır" mesajını paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör