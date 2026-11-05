Kuyt, Liverpool’a acı çektirdi

Fenerbahçe'nin
Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 devirmesi İngiliz medyasında büyük ses getirdi. İşte o yorumlar… Daily Mail: "Burada gördüklerime inanamıyorum. Fenerbahçe
, birkaç hafta önce Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti, ancak şimdi Liverpool'a karşı üstünlük kurdu. İngiliz devi, 13 aydan biraz fazla bir süre içinde üçüncü kez Boğaz kıyısında maça çıktı. Ancak Türk futbol stadyumunun sağır edici gürültüsü karşısında yine etkisiz kaldı. The Sun:
"Sırılsıklam yağmur altında Liverpool, Kadıköy'de acı çekti. Eski Liverpool yıldızı Kuyt, Kırmızılar'a bu sezonki ilk Avrupa mağlubiyetini yaşatarak
takımının turnuvadaki ilk üç puanını almasını sağladı. Liverpool için dramatik bir İstanbul gecesi daha oldu." The Independent:
"Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puan kaybını yaşadı. Dirk Kuyt
'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, İstanbul'da Andoni Iraola'nın takımını son dakikalarda attığı iki golle şok ederek inanılmaz bir geri dönüşe imza attı."
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Mete Efendioğlu - Editör