Kuyt’ın kaderi 3 maça bağlı!

F.BAHÇE
yönetimi dün öğle saatlerinde "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı. Hollandalı hoca takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli araya kadar Kuyt'ı birbirinden zor üç karşılaşma bekliyor. Önce cumartesi günü Kadıköy'de, sezona kötü başlayan ancak son 3 karşılaşmasını kazanan ve 5 maçtır yenilmeyen Göztepe'yi konuk edecek. 4 Kasım'da, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Liverpool'u ağırlayacak. 8 Kasım'da ise Çorum deplasmanına
gidecek. Kuyt'ın menajeri Rob Jensen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, 3 maçta işlerin iyi gitmesi halinde Kuyt'ın durumunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör