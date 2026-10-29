Kuyt’ın kaderi 3 maça bağlı!

yönetimi dün öğle saatlerinde "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı. Hollandalı hoca takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli araya kadar Kuyt'ı birbirinden zor üç karşılaşma bekliyor.gidecek. Kuyt'ın menajeri Rob Jensen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, 3 maçta işlerin iyi gitmesi halinde Kuyt'ın durumunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör