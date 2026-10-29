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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Kuyt’ın kaderi 3 maça bağlı!

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Kuyt’ın kaderi 3 maça bağlı!
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F.BAHÇE yönetimi dün öğle saatlerinde "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir" açıklamasını yaptı. Hollandalı hoca takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Milli araya kadar Kuyt'ı birbirinden zor üç karşılaşma bekliyor. Önce cumartesi günü Kadıköy'de, sezona kötü başlayan ancak son 3 karşılaşmasını kazanan ve 5 maçtır yenilmeyen Göztepe'yi konuk edecek. 4 Kasım'da, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Liverpool'u ağırlayacak. 8 Kasım'da ise Çorum deplasmanına gidecek. Kuyt'ın menajeri Rob Jensen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, 3 maçta işlerin iyi gitmesi halinde Kuyt'ın durumunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kuyt’ın kaderi 3 maça bağlı!
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