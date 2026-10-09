Lagumdzija: Dzeko bizim elmasımız

Fenerbahçe Medicana'nın Bosna Hersek asıllı Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı forması giyen oyuncusu Adis Lagumdzija, "Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok iyi çalışıyoruz ve çok güzel bir ortamımız var. Kupalarla dolu bir sene olacak. Buna inanıyoruz" dedi. 27 yaşındaki voleybolcu, Bosna Hersek Milli Takım kariyerini noktalayan F.Bahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko'ya ise övgüler yağdırdı. 40 yaşındaki efsanenin, sarı-lacivertlilerde çok iyi bir performans sergilediğini söyleyen Lagumdzija, "O bizim elmasımız. Keşke F.Bahçe'de daha uzun kalsaydı. Çok faydası olacaktı" diye konuştu.



'UMARIM FUTBOLDA DA ŞAMPİYON OLURUZ'

FUTBOLLA yakından ilgilendiğini belirten Lagumdzija, "Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izledik. Umarım futbolda da şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör