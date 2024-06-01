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Giriş Tarihi: 1.6.2024

Lewandowski bombası!

Lewandowski bombası!

F.Bahçe’de Ali Koç yönetimi, Barcelona’da forma giyen gol makinesini kadroya katmak istiyor. Maliyeti yüksek ancak şartlar zorlanacak

Gelecek sezon için üst düzey kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun ardından bir dünyaca ünlü ismi daha hedefine koydu. Ali Koç ve yönetiminin, Polonyalı santrfor Robert Lewandowski'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Bu transferin maliyetinin çok yüksek olduğu ancak 35 yaşındaki oyuncuyu almak için bütün imkânların seferber edileceği aktarıldı. Lewandowski haricinde listede Romelu Lukaku da bulunuyor. Barcelona'daki sözleşmesi devam eden ve 2 yıl sonra bitecek olan Lewa, geçen sezon 49 mücadelede 26 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. Kariyeri boyunca 12 kez yılın futbolcusu seçilirken, 20 defa da gol kralı olmayı başardı.
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Lewandowski bombası!
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