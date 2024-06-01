Lewandowski bombası!

Gelecek sezon için üst düzey kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun ardından bir dünyaca ünlü ismi daha hedefine koydu. Ali Koç ve yönetiminin, Polonyalı santrfor Robert Lewandowski'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Bu transferin maliyetinin çok yüksek olduğu ancak 35 yaşındaki oyuncuyu almak için bütün imkânların seferber edileceği aktarıldı. Lewandowski haricinde listede Romelu Lukaku da bulunuyor.Lewa, geçen sezon 49 mücadelede 26 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.