Lincoln ve Mert Hakan Ankaragücü yolcusu

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Mert Hakan Yandaş ve yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle10 ay sahalardan uzakkalan Lincoln Henrique, MKE Ankaragücü'nün radarına takıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, iki futbolcuyla da temas kurduklarını aktararak, "Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Lincolnuzun süredir sakattı amadeğerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok" ifadelerini kullandı.