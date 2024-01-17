Lincoln ve Mert Hakan Ankaragücü yolcusu

enerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Mert Hakan Yandaş ve yaşadığıLincoln Henrique, MKE Ankaragücü'nün radarına takıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, iki futbolcuyla da temas kurduklarını aktararak, "Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz.Kulüpler görüşüyor. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok" ifadelerini kullandı.