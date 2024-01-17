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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Lincoln ve Mert Hakan Ankaragücü yolcusu

Lincoln ve Mert Hakan Ankaragücü yolcusu
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Mert Hakan Yandaş ve yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique, MKE Ankaragücü'nün radarına takıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, iki futbolcuyla da temas kurduklarını aktararak, "Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok" ifadelerini kullandı.

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Lincoln ve Mert Hakan Ankaragücü yolcusu
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