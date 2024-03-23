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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Livakovic gitmek istedi

Livakovic gitmek istedi

Hırvat file bekçisi, olaylı Trabzonspor maçından sonra takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Oyuncu “Burası benim için bitti” dedi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından saha içinde yaşananların, sarı-lacivertli futbolcuların bazılarını olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Psikolojisi bozulan Dominik Livakovic'in, takımdan ayrılmak istediği ve "Benim için burası bitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticilerin devreye girerek, tecrübeli eldiveni ikna ettikleri kaydedildi. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Livakovic'le 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele imzalamıştı. 29 yaşındaki kaleci, şu ana kadar 31 maça çıkarken ağlarında 33 gol gördü. 12 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.
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Livakovic gitmek istedi
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