Livakovic gitmek istedi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından saha içinde yaşananların, sarı-lacivertli futbolcuların bazılarını olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Psikolojisi bozulan Dominik Livakovic'in, takımdan ayrılmak istediği vedediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticilerin devreye girerek, tecrübeli eldiveni ikna ettikleri kaydedildi.29 yaşındaki kaleci, şu ana kadar 31 maça çıkarken ağlarında 33 gol gördü. 12 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.