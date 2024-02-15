Livakovic istedi Zufic alındı

enerbahçe büyük umutlarla renklerine kattığı Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar dayorumları yapılmıştı.Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in de isteği üzerine daha önceHırvat hoca Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında yediği gollerle eleştirilen Livakovic'e destek verip,demişti.ALANYASPOR maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King'e özel program uygulanıyor. Ryan Kent lig listesine yazılmadığı için gelecek haftalarda King'e ihtiyacı olacak teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuyla bir görüşme yapıp, "Senin en iyi halinle dönmene ihtiyacımız var. Bunu düşünerek çalış" dedi.FENERBAHÇE'DE kaleci Dominik Livakovic, ceza sahası dışından şutlarda sorun yaşadı. 22 maçta görev alan Hırvat eldiven, ağlarında gördüğü 19 golün 7'sini uzaktan yedi. %37'lik bir karneye sahip olan 29 yaşındaki file bekçisi, gol yeme yüzdesinde bu sekansta ligin en kötü ismi durumunda yer alıyor.