Livakovic istedi Zufic alındı

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enerbahçe büyük umutlarla renklerine kattığı Hırvat kaleci Dominic Livakovic'te yaşanan düşüş ve yediği basit goller sonrası düğmeye bastı. Sarı-lacivertli taraftarlar da 56 yaşındaki Haluk Kaplan'ın Samandıra'ya gelmeden önce çalıştırdığı son üç takımın Tokatspor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor olması nedeniyle eleştiride bulunmuş, Livakovic gibi dünya çapında bir kalecinin daha deneyimli hocalarla çalışması gerektiği
yorumları yapılmıştı.
MİLLİ MAÇLAR SONRASI DESTEK VERMİŞTİ
Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in de isteği üzerine daha önce Dinamo Zagreb'de 3 yıl (2020- 2023) birlikte çalıştığı Hırvat Sandro Zufic ile sezon sonuna kadar anlaştı. 44 yaşındaki kaleci antrenörü, Nenad Bjelica döneminde (20 Temmuz-12 Ekim 2023 tarihleri arasında) Trabzonspor'da görev yapmıştı. UEFA A Lisans sahibi olan Zufic, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra çalışmadı.
Hırvat hoca Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında yediği gollerle eleştirilen Livakovic'e destek verip, "Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyerinin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü, karakteri düzgün bir oyuncu"
demişti.
EN İYİ HALİNLE DÖN!
ALANYASPOR maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King'e özel program uygulanıyor. Ryan Kent lig listesine yazılmadığı için gelecek haftalarda King'e ihtiyacı olacak teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuyla bir görüşme yapıp, "Senin en iyi halinle dönmene ihtiyacımız var. Bunu düşünerek çalış" dedi.
UZAKTAN ŞUTLARDA SORUN YAŞIYOR
FENERBAHÇE'DE kaleci Dominik Livakovic, ceza sahası dışından şutlarda sorun yaşadı. 22 maçta görev alan Hırvat eldiven, ağlarında gördüğü 19 golün 7'sini uzaktan yedi. %37'lik bir karneye sahip olan 29 yaşındaki file bekçisi, gol yeme yüzdesinde bu sekansta ligin en kötü ismi durumunda yer alıyor.