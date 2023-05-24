Livakovic’te dev rakip

Transfere hızlı başlayan, kale için Dinamo Zagreb'in Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'le prensipte anlaşan Fenerbahçe'ye rakip çıktı.Andriy Lunin'in önünü açma kararı aldı. Oluşacak boşluğu ise Livakovic ile doldurmak için harekete geçti. İndependent'in haberine göre Livakovic, sözleşmesi 2026'da bitecek Courtois sonrası için de yatırım olacak.oyuncunun kulübüDinamo Zagreb'i iknaturuna başlayacaktı. AncakReal Madrid'in devreyegirmesinden sonra şartlarınnasıl gelişeceği merakkonusu. İspanyollarpiyasa değeribonservis bedelininyeterli olacağınıdüşünüyor.