Livakovic’te dev rakip

İspanyol ekibi, yedek kalmaktan sıkılan Andriy Lunin’in ayrılık talebine sıcak bakarken, bu mevkiyi D.Zagreb’in milli eldiveni ile güçlendirmeyi hedefliyor
Transfere hızlı başlayan, kale için Dinamo Zagreb'in Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'le prensipte anlaşan Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Real Madrid, Courtois'inarkasında kalmaktan sıkılanve direkt oynayacağı bir kulübegitmek isteyen Andriy Lunin'in önünü açma kararı aldı. Oluşacak boşluğu ise Livakovic ile doldurmak için harekete geçti. İndependent'in haberine göre Livakovic, sözleşmesi 2026'da bitecek Courtois sonrası için de yatırım olacak.
'5 MİLYON EURO'YA KADROYA KATARIZ'
F.Bahçe, 28 yaşındakiHırvat kaleci ile 1.5milyon Euro'dan 4 yıllıkprensip anlaşmasına varırken,oyuncunun kulübüDinamo Zagreb'i iknaturuna başlayacaktı. AncakReal Madrid'in devreyegirmesinden sonra şartlarınnasıl gelişeceği merakkonusu. İspanyollarpiyasa değeri 14 milyonEuro olan Livakovic'inbir yıl sözleşmesi kaldığıiçin 5 milyon Euro'lukbonservis bedelininyeterli olacağınıdüşünüyor.