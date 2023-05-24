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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Livakovic’te dev rakip

Livakovic’te dev rakip

İspanyol ekibi, yedek kalmaktan sıkılan Andriy Lunin’in ayrılık talebine sıcak bakarken, bu mevkiyi D.Zagreb’in milli eldiveni ile güçlendirmeyi hedefliyor

Transfere hızlı başlayan, kale için Dinamo Zagreb'in Hırvat eldiveni Dominik Livakovic'le prensipte anlaşan Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Real Madrid, Courtois'in arkasında kalmaktan sıkılan ve direkt oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Andriy Lunin'in önünü açma kararı aldı. Oluşacak boşluğu ise Livakovic ile doldurmak için harekete geçti. İndependent'in haberine göre Livakovic, sözleşmesi 2026'da bitecek Courtois sonrası için de yatırım olacak.

'5 MİLYON EURO'YA KADROYA KATARIZ'
F.Bahçe, 28 yaşındaki Hırvat kaleci ile 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'i ikna turuna başlayacaktı. Ancak Real Madrid'in devreye girmesinden sonra şartların nasıl gelişeceği merak konusu. İspanyollar piyasa değeri 14 milyon Euro olan Livakovic'in bir yıl sözleşmesi kaldığı için 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yeterli olacağını düşünüyor.

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Livakovic’te dev rakip
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