Lukaku için sabır

Lukaku'nun kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacağına inandığını belirten Kartal, "Lukaku çok iyi bir profesyonel. Vedat Muriqi'e göre fiziksel açıdan gerideydi, onu da hallediyoruz" ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Mert Müldür'ün dönüş tarihiyle ilgili de bilgi veren Kartal, milli futbolcunun 4-5 hafta içerisinde iyileşmesini beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, kaleci Ederson'un performansı için "Sezon başı bana mutlu olduğunu söyledi, biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Başarılı oldukça öz güveni arttı" diye konuştu.



VE ASENSİO GÖREVE HAZIR

İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kartal, oyuncusunu hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir" dedi.

BAKÜ'DE F.BAHÇE ÇILGINLIĞI

Kanarya'nın 3 Ekim Cumartesi günü Turan Tovuz ile Bakü'de oynayacağı hazırlık maçına büyük ilgi var. 30 bin kişilik statta dün itibariyle 20 bin bilet satıldı. Karşılaşmanın geliri Karabağ'ın yeniden kalkınmasına katkı sağlayan Karabağ Diriliş Fonu'na bağışlanacak. İki ekip, 1994'teki UEFA Kupası eşleşmesinden 32 yıl sonra yeniden buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör