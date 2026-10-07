Lukaku mutlu etti

Fenerbahçe'de 8 resmi maçta sadece 191 dakika süre alan Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı ile 3 müsabakada 108 dakika sahada kaldı. Son 29 dakika süre aldığı Türkiye karşılaşmasında bir de gol attı. Önceki gün Fransa'ya karşı 70 dakika oynadı. 4-1 yenilmelerine rağmen Belçika basını, 33 yaşındaki golcünün performansını övdü. VoetbalNieuws, ünlü analist Peter Vandenbempt'in değerlendirmelerine geniş yer verdi. "Een andere Romelu Lukaku" (Başka bir Romelu Lukaku) başlığıyla verilen haberde, 70 dakika sahada kalan yıldızın beklenenden daha iyi bir görüntü sergilediği vurgulandı. Vandenbempt'e göre Lukaku, F.Bahçe'de düzenli oynamaya başlarsa yaklaşık 6 hafta içinde çok daha farklı bir seviyeye ulaşabilir. Lukaku'nun, milli takım arasından güçlü bir mesajla dönmesi sarılacivertli camiada da olumlu karşılandı. Teknik kadronun, bu olumlu sinyaller karşısında mutlu olduğu öğrenildi. Gözler şimdi Belçikalı santrforun Fenerbahçe formasıyla yeniden sahaya çıkacağı karşılaşmaya çevrildi.

BAŞKANIN DA GÜVENİ TAM!

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım da göreve geldikten sonra Napoli'den 6 milyon Euro artı bonuslarla transfer ettiği Lukaku'ya güveniyor. Tecrübeli başkan, 33 yaşındaki golcünün 3-4 hafta içinde eski günlerine döneceği iddiasında bulunmuştu. Belçika Milli Takımı ile 135. maçında 94. golünü geçtiğimiz cuma günü Türkiye'ye atan Lukaku, kulüp kariyerinde 535 maça çıkarken 246 gol kaydetti, 81 de asist yaptı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi dahil olmak üzere 5 kez gol kralı oldu.



NEFES ALAMAYACAK!

SÜPER Lig'de milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyle giren sarı-lacivertliler, kasım ayında verilecek ikinci milli molaya kadar 4 günde bir olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Ç.Rize deplasmanıyla perdeyi açacak Kanarya, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, 26 Ekim'deki Galatasaray derbisi sonrası evinde Göztepe ve Liverpool'la oynayacak. Çorum deplasmanıyla periyodu tamamlayacak. Bu süreçte toplam 8 maç oynayacak Kanarya için işin tek olumlu tarafı 17 Ekim'den 4 Kasım'a kadar İstanbul dışına çıkmayacak olması.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör