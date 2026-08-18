Lukaku’nun dediği oldu!

Lyon
'u ağırlayacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarılacivertlilerde yeni transfer Lukaku, zorlu mücadele öncesi UEFA listesine eklendi. G.Birliği maçı kadrosuna alınmayan Belçikalı forvet, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Lyon karşılaşmasında görev almak istediğini bildirdi. 33 yaşındaki golcü için düzenlenen imza töreninde futbol direktörü Oğuz Çetin, Lukaku'nun fiziksel olarak hazır olması için 3-4 haftaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak imza masasında Çetin'e yanıt veren yıldız futbolcu, "3-4hafta çok fazla... Bensakat değilim, fitim.Oynamak içinyüzde yüz hazırım"
ifadesini kullanmış ve bu diyalog dikkat çekmişti. Tecrübeli golcü, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda ikinci yarıda sahaya çıkabilecek.
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Mete Efendioğlu - Editör