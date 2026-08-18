Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Lukaku’nun dediği oldu!
Giriş Tarihi: 18.08.2026

Lukaku’nun dediği oldu!

İmza töreninde Oğuz Çetin’in “3-4 haftaya ihtiyacı var” sözlerine “Ben sakat değilim. Yüzde yüz hazırım” yanıtını veren Belçikalı forvet, Lyon maçının kadrosuna alındı

Lukaku’nun dediği oldu!
  • ABONE OL
Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarılacivertlilerde yeni transfer Lukaku, zorlu mücadele öncesi UEFA listesine eklendi. G.Birliği maçı kadrosuna alınmayan Belçikalı forvet, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Lyon karşılaşmasında görev almak istediğini bildirdi. 33 yaşındaki golcü için düzenlenen imza töreninde futbol direktörü Oğuz Çetin, Lukaku'nun fiziksel olarak hazır olması için 3-4 haftaya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak imza masasında Çetin'e yanıt veren yıldız futbolcu, "3-4hafta çok fazla... Bensakat değilim, fitim.Oynamak içinyüzde yüz hazırım" ifadesini kullanmış ve bu diyalog dikkat çekmişti. Tecrübeli golcü, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda ikinci yarıda sahaya çıkabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LYON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lukaku’nun dediği oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA