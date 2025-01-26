Maximum maliyet

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanından dolayı Al-Ahli'den sezon sonuna kadar kiralanan Allan Saint- Maximin'in takımdan ayrılması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliği ile birlikte gözünden düşen Fransız sol kanadı göndermenin maliyeti düşündürüyor. Sarı lacivertli ekip, oyuncuyla yollarını ayırmak için Maximin'in kulübü Al-Ahli'ye 4 milyon Euro (yaklaşık 150 milyon TL) ödemek zorunda. İkinci bir seçenek ise 27 yaşındaki futbolcuyu gönderecek bir başka takım bulup, bu parayı onların vermesini sağlamak.

3-5-2 SİSTEMİNE UYGUN

Yönetim, Maxi'ye veda etmesi durumunda genç ve potansiyeli yüksek bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. 3-5-2 sistemine uygun olabilecek bir futbolcu profili belirleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Malick Diouf... Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki yeteneğin 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Senegalli yıldızın alternatifleri ise Sturm Graz'da oynayan William Boving ile Brondby'de ter döken Clement Bischoff... Sarı-lacivertli ekip, her iki futbolcunun da durumlarını araştırıyor.





'KOÇ'UN SÖZLERİ BENİ ÇOK KIRDI'

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, bir YouTube kanalında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili itiraflarda bulundu. Koç'un kendisini hırsızlıkla suçladığını söyleyen 59 yaşındaki futbol adamı, "Ali Koç isim vermedi ama beni ima ederek veri hırsızlığı yaptığımızı, benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü gönderip bana yer açmak istediklerini söylemesi ve benzer şeyler ima etmesi beni çok kırdı. Benim gibi birisini böyle suçlaması, gerçekten çok kırıcıydı" dedi. Koç, tecrübeli hocanın eski yardımcılarının takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçlamıştı. 2018'de görevinden ayrılan Kocaman, Fenerbahçe'de 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



RÖVANŞ VAKTİ

FENERBAHÇE, bugün sahasında üst sıraları zorlayan Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, ilk devrede İzmir'de 2-2 sona eren mücadelenin rövanşını almak isterken 5 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe; Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den sakatlıkları dolayısıyla yararlanamayacak. Yeni transfer Diego Carlos, Mourinho'nun şans vermesi halinde oynayabilecek.