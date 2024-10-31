Medina Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana almak için yoğun çaba harcadığı Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaşıldı. 22 yaşında olan ve potansiyeli yüksek gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Arjantinli merkez orta saha
için kulübü Boca Juniors'ın inadı kırıldı. Futbolcunun "Ocak ayında göndermezseniz bu takımda da oynamam"
resti bunda etkili oldu. Fenerbahçe, Arjantin ekibine bu transfer karşılığında 10 milyon dolar bonservis bedeli artı 5 milyon dolar da ulaşılabilir kolay bonus şeklinde toplamda 15 milyon dolar ödeyecek.
ÖDEMELER 6 AY ARAYLA
Sarı-lacivertler bu rakamı en başından bu yana vermiş ancak ödeme planı üzerinden sürekli pürüz çıkartılmıştı. Ancak futbolcunun sonraki satışından Boca Juniors'a yüzde 20 pay verilecek olması, Fenerbahçe'nin bu anlaşmada elini güçlendirdi. 15 milyon doların ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlık, 5 takside bağlandı. İlk taksit 3 milyon dolar tutarında olacak ve ödemesi Nisan 2026'da yapılacak.
Diğer ödemeler bu tarihten itibaren 6 ay arayla gerçekleşecek.
KİMDİR?
Karıyerine
Rayo de Malaver altyapısında başlayan Medina, 2012 yılında Boca Juniors'a geçiş yaptı. 8 yıl boyunca Boca altyapısında forma giyen oyuncu, 2020'de A takıma yükseldi. İlk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynayan genç yıldız, orta sahanın farklı bölgelerinde forma giyebilirken kariyerinde oynadığı toplam 155 karşılaşmada 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Medina, Arjantin Milli Takım formasını ise Paris Olimpiyatları'nda 4 kez giydi. U16, U17 ve U23'te 27 kez görev aldı.