Monaco’yu yen yeni bir tarih yaz

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kupa bugün sahibini buluyor… Dörtlü Final'in ilk gününde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen F.Bahçe Beko ile bir diğer Yunan ekibi Olympiakos'u 78-68'le deviren Fransız temsilcisi Monaco finalde karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. İki Yunan ekibi arasındaki üçüncülük karşılaşması ise 17.00'de oynanacak.

SARI KANARYA 7. KEZ DÖRTLÜ FİNALDE MÜCADELE EDİYOR

Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi bulunan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynarken 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti. Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu. Karşılaşma dolu tribünler önünde gerçekleşecek.





KAZANIRSA İLKİ YAŞAYACAKLAR

AKTİF sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olan ve bu kulvarda 4 şampiyonluk yaşayan, teknik adamlık kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanmasına rağmen Avrupa'da mutlu sona ulaşamayan F.Bahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius bugün şampiyon olursa bu organizasyonu oyuncu ve başantrenör olarak kazanan isim olarak tarihe geçecek. Jasikevicius ve Spanoulis 2009 yılında Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'ta EuroLeague kupasını birlikte kaldırmıştı. Bu iki isim 16 yıl sonra antrenör olarak karşı karşıya gelecek. Monaco'nun koçu ilk kupasının peşinde.





ŞAMPİYONLUK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

FENERBAHÇE Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sabırsızlıkla final maçını beklediğini söyledi. Bu sezon EuroLeague'in en iyi antrenörü seçilen Litvanyalı koç, "Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız" dedi. Spanoulis ise "İkimiz de basketbola aşığız. Kazanmayı seven insanlarız ama bir gün birlikte finalde antrenör olarak rakip olacağımızı hiç düşünmemiştim" şeklinde konuştu.



GALİBİYETE 80 MİLYON TL

F.BAHÇE ile Monaco'yu karşı karşıya getirecek final maçında kazanan takım şampiyon ünvanı ve kupasının yanında 1.8 milyon Euro'luk ödülü de kasasına koyacak. Kazanan yaklaşık 80 milyon TL'nin sahibi olurken, ikinci 1 milyon Euro yani ortalama 45 milyon TL'yi kasasına koyacak.