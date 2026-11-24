Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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FENERBAHÇE için İngiliz basınından transfer iddiası geldi. TeamTalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Arsenal'de forma şansı bulamayan İspanyol stoper Christian Mosquera'nın durumunu yakından takip ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği duyurulurken F.Bahçe'nin bu transferde İnter, Benfica, Al Nassr, Al Hilal ile rakip olduğu belirtildi. Öte yandan Arsenal'in, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Mosquera'yı bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.