Mourinho 3 maddeden PFDK’da!

ürkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturasını çıkardı… İki takımdan toplam 6 isim PFDK'ya sevk edildi.sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Sarılacivertlilerin asbaşkanıda sportmenliğe aykırı açıklamalardan tedbirsiz PFDK'lık oldu.ise 3 maddeden sevk edildi. MüsabakadakiPFDK'ya gönderildi. F.Bahçe'nin kaleci antrenörütedbire uymaması sebebiyle 50. maddeden, antrenörde hakareti nedeniyle 41. maddeden tedbirili olarak sevk edildi. Ayrıcada karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmalar sebebiyle sportmenliğe aykırı açıklamalardan 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya verildi. TALİMAT NE DİYOR?36. madde için 1 ila3 maç arası men cezası yazıyor.38. maddede 600 binTL ile 1 milyon 200 bin TLarası para cezası bulunuyor.41. maddenin içeriği ise 2-5maçtan men şeklinde.