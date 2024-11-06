Mourinho 3 maddeden PFDK’da!

T
ürkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturasını çıkardı… İki takımdan toplam 6 isim PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,
sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Sarılacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı
da sportmenliğe aykırı açıklamalardan tedbirsiz PFDK'lık oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
ise 3 maddeden sevk edildi. Müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketinden 36. madde, hakaretinden 41. madde, maç sonundaki sportmenliğe aykırı açıklamalarından da 38. maddeden tedbirli olarak
PFDK'ya gönderildi. F.Bahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic,
tedbire uymaması sebebiyle 50. maddeden, antrenör Salvatore Foti
de hakareti nedeniyle 41. maddeden tedbirili olarak sevk edildi. Ayrıca Edin Dzeko
da karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmalar sebebiyle sportmenliğe aykırı açıklamalardan 38. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya verildi. TALİMAT NE DİYOR?
Futbol Disiplin Talimatı'nda
36. madde için 1 ila
3 maç arası men cezası yazıyor.
38. maddede 600 bin
TL ile 1 milyon 200 bin TL
arası para cezası bulunuyor.
41. maddenin içeriği ise 2-5
maçtan men şeklinde.