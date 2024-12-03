Mourinho, Djiku’yu derbiye sakladı

Fenerbahçe'de ceza sınırında olan stoper Alexander Djiku, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Teknik direktör Mourinho defansta, Samet Akaydın ile cezası nedeniyle Slavia Prag maçında görev almayan Becao'yu oynattı. Bu arada sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş tribünden arkadaşlarına destek verdi. Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise teknik heyet tercihi ile kadroya giremedi. Djiku bu sezon sarı-lacivertliler ile 17 resmi maçta forma giymişti.