Mourinho engel oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, "Real Madrid'de olsaydı Yusuf Akçiçek'i oynatırdım" demesiyle başlayan süreç meyvelerini vermeye başladı. Henüz 18 yaşında olan 1.93'lük stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'a karşı muhteşem bir performans ortaya koydu. Portekizli çalıştırıcının çok güvendiği bir futbolcu olan genç yetenek, birçok ikili mücadeleden galip ayrıldı. Sol stoperde Ahmetcan Kaplan'ın ismi geçerken sarı-lacivertli takım, aradığı oyuncuyu resmen evinde buldu.

POTANSİYELİNİ FARK ETTİ

Lyon maçı ile birlikte Mourinho'nun onayından da geçen Yusuf, artık tamamen stoper rotasyonuna dahil oldu. Sezon başında Premier Lig'den Aston Villa, potansiyeli yüksek olan Yusuf'u resmen Fenerbahçe'den istedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise, "Potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle takımdan ayrılmamalı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynar" diyerek oyuncunun gitmesine izin vermediği ortaya çıktı.



SORU: Lyon maçındaki performansı alkış toplayan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Süper Lig'de de şans bulmalı mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL

Fizik olarak iyi durumda

Yusuf Akçiçek, çok önemli bir yetenek olduğunu Lyon maçında iyice kanıtladı. Böyle zor bir maçta görev aldı. Öz güvenliydi, fizik olarak çok iyi durumdaydı. En önemli artılarından biri de adrese teslim uzun toplar kullanması. Jose Mourinho'nun aslında bu tip yetenekleri önceden görüp şans vermesi lazım. Fenerbahçe, bana göre bir stoper almalıydı ama iki stoper aldı. İkisi de iyi tanıdığım iyi futbolcular. Ama Fenerbahçe'nin esas ihtiyaç yeri, günümüz futbolunun istediği ilkelere sahip kanat forvetidir. Daha zaman var ama böyle bir transfer gerçekleşmezse hücum yönünün zenginleşmesi çok zor.

İSKENDER GÜNEN

Sakin, ayakları çok temiz

Yusuf, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, Avrupa'da Lyon maçında beklentilerin üstünde bir performans gösterdi. Sakin, ilk müdahalelerde başarılı, topu oyuna sokma konusunda da iyi bir not aldı. Henüz çok genç fakat gelişime açık bir oyuncu. Ama bir başka gerçek var ki yurt dışında Barcelona gibi büyük takımlarda kendi altyapısından çıkan oyunculara her türlü şans verilirken bizde ne yazık ki bir türlü şans verilmiyor. F.Bahçe, ara transferde savunmasına iki oyuncu daha kattı. Diğer savunmacıları da düşündüğümüzde Yusuf gibi yetenekli bir isim nasıl şans bulabilir? Ya da şans bulduğunda yapacağı en küçük hata kendi taraftarı tarafından dışlanmasına yol açabilir. Gerçekten 11 yabancının ilk 11'de olduğu bir ligde yetenekli ve genç Türk oyuncularının işi çok zor. Önce İsmail Yüksek yabancı bir teknik adam geldikten sonra şans buldu. Daha önce ise kimse bu yetenekli ismi görmedi! Umarım Mourinho, Yusuf'un gelişmesine yardımcı olur.

ALİ GÜLTİKEN

Oynaması rekabet yaratır

Kadrolar oluşturulurken birçok şey göz önünde bulunduruluyor. Lig, Türkiye Kupası, Avrupa mücadelesi gibi birçok kulvar planlanıyor. Burada gidilen yol üzerinde de bu kadro içerisinden öncelikli olmayan oyuncular da Yusuf Akçiçek'in bulduğu gibi şans bulabiliyor. Bu da doğal olarak yeni rekabetler ortaya çıkartıyor. O mevkilerin oyuncuları kendi aralarında ayrı bir rekabet yaşamaya başlıyorlar. Teknik adam açısından da aynı durum söz konusu oluyor. Başarılı bir oyuncuyu forma adaletini de göz önünde bulundurarak tekrar takıma katmaya çalışıyor. Oğuz Aydın'ın şans alıp bunu çok iyi kullanması gibi Yusuf da aynı şekilde rekabete dahil oldu. Tekrar şans bulmalı mı? Elbette. Diğer tüm oyuncular gibi o da yeni şansları hak ediyor. Futbolun en önemli kriterlerinden bir tanesi, performansta devamlılıktır. Büyük takım oyuncusu olmanın temelinde her maç üst seviye bir oyun ve süreklilik yatar.