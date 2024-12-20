Mourinho ile zirveye

Fenerbahçe'nin 19 milyon Euro'luk transferi Youssef En-Nesyri sonunda kendini buldu. Eleştirilen ama buna rağmen Mourinho'nundediği Faslı santrfor, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Başakşehir sınavında dublesiyle maçı kazandıran 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 23 maçta tabelaya 10 gollük katkı yaptı. 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkisini ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 10 Ligi ve Avrupa kupalarında attığı 6 kafa golüyle Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek ile beraber zirveyi domine ediyor. Ligde kafayla 4 kez fileleri bulurken uluslararası arenada da 2 gol kaydetti. Listenin üçüncü sırasında ise Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst (5) yer aldı.ZİRAAT Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan F.Bahçe, yeniden geri dönüş için yeşil ışık yaktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, F.Bahçe ve Kasımpaşa'nın kararları sonrasında iki kulüp yetkilileri ile görüşerek ikna çalışmaları yapmıştı. Sarılacivertlilerin yönetim kararı ile kupada olma kararı aldığı kaydedildi.