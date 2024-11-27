Mourinho rotayı değiştirdi!

Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden F.Bahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda. Sarılacivertliler bir yandan Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırken diğer tarafta ise Mourinho'nun diğer eksiklerini tamamlamak istiyor.
Portekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti.
BONUSLARLA 10 MİLYON EURO
Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi. Mourinho'nun talebi sonrasında PSV'den Olivier Boscagli gündeme geldi.
Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim, PSV'nin kapısını bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif ile çalacak.
KANATTA GÖZÜNÜZ AYDIN!
Mourinho'nun zamanını bekleyip sahaya sürdüğü Oğuz Aydın, Kayseri maçının yıldızıydı. Zaman zaman Maximin'in efor düşüklüğünde bu bölgeye takviye planlayan yönetim ve teknik heyet,
Oğuz Aydın'ın katkısı ile birlikte nefes aldı, bu ikili ile devam kararı çıktı.
BOSCAGLI KİMDİR?
Yaş: 27 Doğum Yeri: Monako Boy: 1.81 Mevki: Stoper Kontrat sonu: 30 Haziran 2025 Kulüpleri: Nice, Nimes, PSV
SLAVIA İLE 3. RANDEVU
Mourinho, kariyerinde 2 kez Slavia Prag'a rakip oldu. Roma ile Avrupa Ligi grup aşamasında Çekya ekibi ile 2 maç yapan Portekizli çalıştırıcı, deplasmanda 2-0 kaybetti, evinde 2-0 kazandı.