Mourinho rotayı değiştirdi!

Ligde 4'te 4 yaparak zirve yarışında takibe devam eden F.Bahçe, devre arası transferleri için de kolları sıvamış durumda. Sarılacivertliler bir yandan Talisca'nın işini resmi olarak bitirmek adına sona yaklaşırkenPortekizli hoca, sol beke takviye planında değişime gitti.Kostic ve Mert Müldür'ün performansından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Levent Mercan'ı da düşünüp sol bek yerine sol stoper istedi.Sezon sonu kontratı bitecek olan Fransız oyuncunun sol bekte de oynaması bu tercihte rol oynadı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma hedefini de bilen yönetim,Mourinho'nun zamanını bekleyip sahaya sürdüğü Oğuz Aydın, Kayseri maçının yıldızıydı.Oğuz Aydın'ın katkısı ile birlikte nefes aldı, bu ikili ile devam kararı çıktı.Yaş: 27 Doğum Yeri: Monako Boy: 1.81 Mevki: Stoper Kontrat sonu: 30 Haziran 2025 Kulüpleri: Nice, Nimes, PSVMourinho, kariyerinde 2 kez Slavia Prag'a rakip oldu. Roma ile Avrupa Ligi grup aşamasında Çekya ekibi ile 2 maç yapan Portekizli çalıştırıcı, deplasmanda 2-0 kaybetti, evinde 2-0 kazandı.