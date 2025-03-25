Mourinho’dan çocuklara jest

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Türk Eğitim Derneği'nin burs verdiği çocuklarla iftarda bir araya geldi. Can Bartu Tesisleri'ndeki organizasyonda çocuklar, Portekizli hoca ve Mert Hakan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Mourinho, "Benim için dünyadaki en önemli ve en güzel şeyler gençler ve yaşlılar. Ne zaman isterseniz antrenmanı izlemeye, buraya yemek yemeye gelebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık" dedi. F.Bahçe, bu sezon 3. kez hayata geçirdiği eğitim bursunu, TED ile "Çocuklar için hayellerimiz BİR" diyerek 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklar için başlatmıştı.