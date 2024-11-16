Mourinho’dan itiraf: Haklarını veremiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Oynamayan veya az süre alan oyuncular iyi bir performans sergiledi. Onlar için çok mutluyum ama bir yandan da mutsuzum. Onlar her zaman hazırlar ve oynamak istiyorlar ama onlara hak ettiklerini veremediğim için üzgünüm.
Çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar" diye konuştu. Genç oyuncuların da daha fazla süre aldığını belirten Mourinho, "Elimizdeki oyunculardan dolayı 3'lü savunma tercih ettik. Bunun denemesini yaptık ve işe yaradı. Bu sistemi zaten Roma'da 2.5 yıl oynadım. Dinamiklerini iyi biliyorum. Tekrar bu sistemi kullanmamız iyi olabilir."