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Giriş Tarihi: 16.11.2024

Mourinho’dan itiraf: Haklarını veremiyorum

Portekizli hoca, az süre alan futbolcuların Zenit maçındaki performansının ardından “Onlar için mutluyum ama bir yandan da mutsuzum. Daha fazlasını hak ediyorlar” dedi

Mourinho’dan itiraf: Haklarını veremiyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Oynamayan veya az süre alan oyuncular iyi bir performans sergiledi. Onlar için çok mutluyum ama bir yandan da mutsuzum. Onlar her zaman hazırlar ve oynamak istiyorlar ama onlara hak ettiklerini veremediğim için üzgünüm. Çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar" diye konuştu. Genç oyuncuların da daha fazla süre aldığını belirten Mourinho, "Elimizdeki oyunculardan dolayı 3'lü savunma tercih ettik. Bunun denemesini yaptık ve işe yaradı. Bu sistemi zaten Roma'da 2.5 yıl oynadım. Dinamiklerini iyi biliyorum. Tekrar bu sistemi kullanmamız iyi olabilir."

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Mourinho’dan itiraf: Haklarını veremiyorum
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