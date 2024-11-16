Mourinho’dan itiraf: Haklarını veremiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Oynamayan veya az süre alan oyuncular iyi bir performans sergiledi. Onlar için çok mutluyum ama bir yandan da mutsuzum.Çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar" diye konuştu. Genç oyuncuların da daha fazla süre aldığını belirten Mourinho, "Elimizdeki oyunculardan dolayı 3'lü savunma tercih ettik. Bunun denemesini yaptık ve işe yaradı.