Mourinho’dan salvolar!

kırmızı kart için "Fenerbahçe'den sonraki kariyerimde Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim, durum bu" yorumunu yapan Mourinho basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe son lig maçında öne geçince mahkum oynamıştı. 3-4 günde ne değişti?" sorusunacevabını verdi.TÜRKİYE'DE BULAMAZSIN!şöyle devam etti: "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Onana harika kurtarışlar yaptı. Biz iyi bir yolda gidiyoruz.Osayi'yi kaybettik. Djiku'yu sağa çekmek zorunda kaldık. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Performansımız olağanüstüydü."Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, 56. dakikada Osayi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona uzun süre penaltı itirazı yapınca Fransız hakem Turpin tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan bölümü kulübenin arkasından taraftarların arasından takip eden Mourinho, Alkmaar maçında takımın başında olamayacak.