Mourinho’dan salvolar!

Gördüğü
kırmızı kart için "Fenerbahçe'den sonraki kariyerimde Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim, durum bu" yorumunu yapan Mourinho basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe son lig maçında öne geçince mahkum oynamıştı. 3-4 günde ne değişti?" sorusuna "Bu doğru değil. 2-1'den sonra pozisyonlar kaçırdık. 5 dakika 10 kişi oynadık. Bu soruyu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Belki de bugün (dün) iyi oynadığımız için Türk basını mutlu değil ancak ben çok mutluyum. Manchester United gibi bir rakibe karşı 2 puan kaybetme hissiyatı iyidir"
cevabını verdi.
TÜRKİYE'DE BULAMAZSIN!
MOURİNHO
şöyle devam etti: "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Onana harika kurtarışlar yaptı. Biz iyi bir yolda gidiyoruz. Türkiye liginde Onana'nın yaptığı kurtarışları yapacak kaleci yok.
Osayi'yi kaybettik. Djiku'yu sağa çekmek zorunda kaldık. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Performansımız olağanüstüydü."
PENALTI İSTEDİ KIRMIZI GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, 56. dakikada Osayi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona uzun süre penaltı itirazı yapınca Fransız hakem Turpin tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan bölümü kulübenin arkasından taraftarların arasından takip eden Mourinho, Alkmaar maçında takımın başında olamayacak.