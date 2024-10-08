Mourinho’nun vazgeçilmezleri

Sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futbol ne taraftarı ne de teknik direktör Jose Mourinho'yu mutlu ediyor…Tecrübeli hoca, Amrabat, Tadic ve Szymanski'yi şartlar ne olursa olsun kulübeye çekmeyecek.Transferin son günlerinde takıma katılan Faslı yıldız, artık takımın kilit ismi. Sakatlanmadığı sürece kulübeye çekilmeyecek.Deneyimli ön libero savunma arkasına attığı uzun pasları da daha çok deneyecek.Serbest kanat oyuncusu rolünde oynuyor.Taraftar tepki gösterse de Portekizli hoca, Polonyalı oyuncusuna olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. 10 numara pozisyonunda oynamayan Szymanski, sağ içte 8 numara olarak forma giyiyor.