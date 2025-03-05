Nereden nereye!

Büyük beklentilerle takımın başına geçip tüm dünyada yankı uyandıran Jose Mourinho, sezona da beklenen gibi giremedi. Ligde kötü bir başlangıç yapan Special One (Özel biri) lakaplı hoca, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti. Galatasaray'dan evinde 3 yiyen, Beşiktaş derbisini kaybeden Portekizli teknik adam, 1-1 biten 20 Aralık'taki Eyüpspor maçının ardından hem taraftara hem yönetime takımdan gönderilmeli mi tartışmalarını yaşattı. Ancak 2025 çok farklı başladı. İşte Mourinho'nun dokunuşları:

1- YÖNETİM ONA İNANIYOR

İlk olarak Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho kötü giderken acil toplantı kararı aldı. Eyüpspor maçının ardından yönetim, Portekizli teknik adamın geleceği hakkında istişareler yaptı. Alınan karar dönüm noktası oldu. Şartlar ne olursa olsun iki sene boyunca sen bu takımın başındasın mesajı verildi.

2- SİSTEMLE GELEN ZAFER

2024'ün son bahar aylarında taraftarların da serzenişleri arasında sancılı bir dönem geçiren Fenerbahçe, 2025'ten itibaren sistemi de tamamen değiştirdi. Jose Mourinho, 4-2-3-1 formasyonundan 3-5-2'ye geçerek takımın düzenini bir anda değiştirdi ve daha kompakt oynayan, savunmada daha güçlü bir Fenerbahçe haline getirdi.

3- EN-NESYRİ'Yİ KAZANDI

Sadece Jose Mourinho değil sezon başında En- Nesyri de eleştiriler alıyordu. İlk 8 haftada sadece bir gol atabilen Faslı forvet, yeni sistem ile birlikte yükselişe geçti. Teknik direktör Jose Mourinho özel bir dokunuş ile hem Edin Dzeko'yu hem de En-Nesyri'yi yan yana oynatmaya başladı ve bu ikiliden muhteşem bir uyum çıkararak En-Nesyri'nin yükselişine imzasını attı. Tecrübeli golcü, 26 gol-4 asist kaydederek 30 golle direkt etki sağladı.

4- SAĞDA OĞUZ PİYANGOSU

Üçlü sisteme geçtikten sonra takım içerisinde sağ kanat beki arayan deneyimli çalıştırıcı, Osayi- Samuel'in performansından memnun değildi. Oğuz Aydın'ı sağ kanat beki yapmayı başardı. Yetenekli futbolcu şimdiden 5 gol, 6 asist üreterek önemli bir başarıya imza attı.

5- GENÇLERE DE EL ATTI!

Oosterwolde, Becao ve Diego Carlos'un sakatlanmasının ardından Çağlar Söyüncü de bir dönem takımından uzak kaldı. Mourinho bu noktada genç oyuncu Yusuf Akçiçek'i hazırladı ve takıma monte etti. Dev takımlar da Yusuf'un maçlarını izlemek için hem Avrupa hem de lig karşılaşmalarına scoutlarını gönderiyor.

EFSANELER MOURİNHO İÇİN BİRBİRİNE GİRDİ

MOURINHO, İtalyan futbolunun iki efsanesini karşı karşıya getirdi. Francesco Totti bir programda, "Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri" derken Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho b.. gibi top oynatıyor" yanıtını verdi. Tartışmayı Totti, "Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim" diyerek noktaladı.