Olaylı derbinin savunması: Refleks

Geçen sezon 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar F.Bahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve eski yönetici Hulusi Belgü ile müşteki Ali Çelikkıran katıldı. Mert Hakan savunmasında, "Maçtan alnımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı.derken, Emre Kartal, "Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.