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Giriş Tarihi: 20.3.2025

Olaylı derbinin savunması: Refleks

Geçen sezon G.Saray Stat Müdürü Çelikkıran’ın darp edilmesine ilişkin davada Mert Hakan Yandaş ve Emre Kartal’ın ifadeleri ortaya çıktı. İki isim de “Saldırıya karşı refleks olarak ittim” dedi

Olaylı derbinin savunması: Refleks
Geçen sezon 19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar F.Bahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve eski yönetici Hulusi Belgü ile müşteki Ali Çelikkıran katıldı. Mert Hakan savunmasında, "Maçtan alnımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" derken, Emre Kartal, "Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.

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Olaylı derbinin savunması: Refleks
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