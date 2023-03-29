Önce Ancelotti sonra Jesus

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, bir süre önce Brezilyalı gazeteci ile yaptığı kayıt dışı görüşmenin sosyal medyaya sızmasıyla gündeme gelmiş, bu sohbet sırasında Türkiye'ye alışamadığını söylemişti. Sezonsonu sarı-lacivertli takımdanayrılmasına kesin gözüylebakılan Portekizli çalıştırıcınınadı, başta Brezilya MilliTakımı olmak üzere birçokkulüple anılıyor.
ANLAŞMA İÇİN ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR
Brezilya'da ismi sık sık milli takım teknik direktörlüğü için geçse de Jesus, Carlo Ancelotti'nin yedeği durumunda. Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'i çalıştıran İtalyan hocayla görüşeceği, anlaşma sağlanmaması halinde Portekizli teknik adama yöneleceği belirtildi. Sambacılar, bu konudaaceleci davranmayacak. Bunun nedeni ise Brezilya Milli Takımı'nın ilk resmi maçını 2024'ün Haziran'ında Copa America'da oynayacak olması.
JESUS'UN KAZANDIĞI KUPALAR
2 Portekiz Süper Kupası 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu 1 Portekiz Kupası 6 Portekiz Lig Kupası 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu 1 Brezilya Kupası 1 Libertadores Kupası 1 Recopa Sudamericana 1 Sudi Arabistan Süper Kupası
ANCELOTTİ'NIN KAZANDIĞI KUPALAR
4 Şampiyonlar Ligi Kupası 4 UEFA Süper Kupası 3 Dünya Kulüpler Kupası 1 İngiltere Lig şampiyonluğu 1 İngiltere Süper Kupası 1 İngiltere Kupası 1 Almanya Ligi şampiyonluğu 2 Almanya Süper Kupası 1 Fransa Ligi şampiyonluğu 1 İtalya Ligi şampiyonluğu 2 İtalya Kupası 1 İspanya Ligi şampiyonluğu 1 İspanya Kupası 1 İspanya Süper Kupası
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Joachim Löw de adaylar arasında Soru: Jesus niçin Brezilya basınında bukadar çok konuşuluyor?Jesus, Flamengo'yu çalıştırırken çok iyi bir izbıraktı, bütün kupaları aldı. Oynattığı oyunile de lige hükmetti. Geçen sezon başındada yine Flamengo'nun gündemindeydi.Katar'da da hayal kırıklığına uğrayanBrezilyalılar için seyrettikleri bir başarı hikâyesi,milli takım adına da umut veriyor. Buyüzden Portekizli hoca son karar açıklananakadar hep gündemde olacak. Aynı durumlarıbiz ülkemizde Fatih Terim, Şenol Güneşveya Mustafa Denizli ile yaşadık.Ama benim aldığım bilgileregöre Brezilya FutbolFederasyonu Ancelotti'yiistiyor. Joachim Löw'ünde peşindeler.