Önce Ancelotti sonra Jesus

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, bir süre önce Brezilyalı gazeteci ile yaptığı kayıt dışı görüşmenin sosyal medyaya sızmasıyla gündeme gelmiş, bu sohbet sırasında Türkiye'ye alışamadığını söylemişti.Brezilya'da ismi sık sık milli takım teknik direktörlüğü için geçse de Jesus, Carlo Ancelotti'nin yedeği durumunda. Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'i çalıştıran İtalyan hocayla görüşeceği, anlaşma sağlanmaması halinde Portekizli teknik adama yöneleceği belirtildi.Bunun nedeni ise Brezilya Milli Takımı'nın ilk resmi maçını 2024'ün Haziran'ında Copa America'da oynayacak olması.2 Portekiz Süper Kupası 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu 1 Portekiz Kupası 6 Portekiz Lig Kupası 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu 1 Brezilya Kupası 1 Libertadores Kupası 1 Recopa Sudamericana 1 Sudi Arabistan Süper Kupası4 Şampiyonlar Ligi Kupası 4 UEFA Süper Kupası 3 Dünya Kulüpler Kupası 1 İngiltere Lig şampiyonluğu 1 İngiltere Süper Kupası 1 İngiltere Kupası 1 Almanya Ligi şampiyonluğu 2 Almanya Süper Kupası 1 Fransa Ligi şampiyonluğu 1 İtalya Ligi şampiyonluğu 2 İtalya Kupası 1 İspanya Ligi şampiyonluğu 1 İspanya Kupası 1 İspanya Süper KupasıGürcan BİLGİÇJoachim Löw de adaylar arasındaFlamengo'yu çalıştırırken çok iyi bir izbıraktı, bütün kupaları aldı. Oynattığı oyunile de lige hükmetti. Geçen sezon başındada yine Flamengo'nun gündemindeydi.Katar'da da hayal kırıklığına uğrayanBrezilyalılar için seyrettikleri bir başarı hikâyesi,milli takım adına da umut veriyor. Buyüzden Portekizli hoca son karar açıklananakadar hep gündemde olacak. Aynı durumlarıbiz ülkemizde Fatih Terim, Şenol Güneşveya Mustafa Denizli ile yaşadık.Ama benim aldığım bilgileregöre Brezilya FutbolFederasyonu Ancelotti'yiistiyor. Joachim Löw'ünde peşindeler.