Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Önce Ancelotti sonra Jesus
Giriş Tarihi: 29.3.2023

Önce Ancelotti sonra Jesus

Önce Ancelotti sonra Jesus

Resmi maçlarına Haziran 2024’te başlayacak olan Sambacılar, Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti’yi ikna etmeye çalışacak. Anlaşma sağlanamazsa rota Jorge Jesus’a dönecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, bir süre önce Brezilyalı gazeteci ile yaptığı kayıt dışı görüşmenin sosyal medyaya sızmasıyla gündeme gelmiş, bu sohbet sırasında Türkiye'ye alışamadığını söylemişti. Sezon sonu sarı-lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli çalıştırıcının adı, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok kulüple anılıyor.

ANLAŞMA İÇİN ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR
Brezilya'da ismi sık sık milli takım teknik direktörlüğü için geçse de Jesus, Carlo Ancelotti'nin yedeği durumunda. Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'i çalıştıran İtalyan hocayla görüşeceği, anlaşma sağlanmaması halinde Portekizli teknik adama yöneleceği belirtildi. Sambacılar, bu konuda aceleci davranmayacak. Bunun nedeni ise Brezilya Milli Takımı'nın ilk resmi maçını 2024'ün Haziran'ında Copa America'da oynayacak olması.

JESUS'UN KAZANDIĞI KUPALAR
2 Portekiz Süper Kupası 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu 1 Portekiz Kupası 6 Portekiz Lig Kupası 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu 1 Brezilya Kupası 1 Libertadores Kupası 1 Recopa Sudamericana 1 Sudi Arabistan Süper Kupası

ANCELOTTİ'NIN KAZANDIĞI KUPALAR
4 Şampiyonlar Ligi Kupası 4 UEFA Süper Kupası 3 Dünya Kulüpler Kupası 1 İngiltere Lig şampiyonluğu 1 İngiltere Süper Kupası 1 İngiltere Kupası 1 Almanya Ligi şampiyonluğu 2 Almanya Süper Kupası 1 Fransa Ligi şampiyonluğu 1 İtalya Ligi şampiyonluğu 2 İtalya Kupası 1 İspanya Ligi şampiyonluğu 1 İspanya Kupası 1 İspanya Süper Kupası

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Joachim Löw de adaylar arasında
Soru: Jesus niçin Brezilya basınında bu kadar çok konuşuluyor? Jesus, Flamengo'yu çalıştırırken çok iyi bir iz bıraktı, bütün kupaları aldı. Oynattığı oyun ile de lige hükmetti. Geçen sezon başında da yine Flamengo'nun gündemindeydi. Katar'da da hayal kırıklığına uğrayan Brezilyalılar için seyrettikleri bir başarı hikâyesi, milli takım adına da umut veriyor. Bu yüzden Portekizli hoca son karar açıklanana kadar hep gündemde olacak. Aynı durumları biz ülkemizde Fatih Terim, Şenol Güneş veya Mustafa Denizli ile yaşadık. Ama benim aldığım bilgilere göre Brezilya Futbol Federasyonu Ancelotti'yi istiyor. Joachim Löw'ün de peşindeler.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
İstanbul baraj doluluk oranları son durum paylaşıldı! Yağışlar sonrası 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce Ancelotti sonra Jesus
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA