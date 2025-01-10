Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, basın toplantısında, TFF'nin VAR'a getirdiği yabancı hakem konusunda "Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz, çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim" yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmayı ise şöyle yorumladı: "Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da... 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu' dedim. Çok genç bir takımla oynadık. Onları kutluyorum."



EŞOFMANI KAPTIRDI

Futbolcular top peşinde koşmaktan Mourinho ise fotoğraf çektirmekten yoruldu. Özellikle minik hayranlarını kırmayan Portekizli teknik adam, herkesle tek tek poz verirken, bir ufaklığın eşofmanını istemesine de kayıtsız kalmadı. Önce ceplerini kontrol etti, sonra kıyafetini çıkarıp miniği sevindirdi.