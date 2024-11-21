Oosterwolde: planlarım suya düştü

Samsunspor
maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Oosterwolde ESPN'e konuştu. Mourinho'nun kendisiyle ilgili, "Oosterwolde bir mucize olmazsa bu sezon forma giyemeyecek
" açıklamasını da değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "O zaman bir mucize gerçekleşmesi gerekecek. Gencim ve gelişmek, kendimi göstermek için çok zamanım var"
dedi. Fenerbahçe'de kendini gösterip, ardından ayrılma düşüncesi olduğunu belirten Oosterwolde, "Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir. Ferdi gibi önemli bir transfer yapmayı istiyorum"
diye konuştu. Sakatlığı sonrası ilk mesajı Mourinho'dan aldığını belirten genç yetenek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi büyük sorunlarım var, artık bir sol bekim yok dedi. Ameliyat için yanımda olmak istedi ama Alkmaar maçı vardı.
Tadic ile iyi bir ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor. Eğer onunla gitmezsem gerçekten kızıyor. İstanbul'u çok özledim."