Oosterwolde: planlarım suya düştü

maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Oosterwolde ESPN'e konuştu. Mourinho'nun kendisiyle ilgili," açıklamasını da değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu,dedi. Fenerbahçe'de kendini gösterip, ardından ayrılma düşüncesi olduğunu belirten Oosterwolde,diye konuştu. Sakatlığı sonrası ilk mesajı Mourinho'dan aldığını belirten genç yetenek, sözlerini şöyle sürdürdü:Tadic ile iyi bir ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor. Eğer onunla gitmezsem gerçekten kızıyor. İstanbul'u çok özledim."