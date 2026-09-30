Orta sahada Samba zamanı

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, transfer komitesi ve teknik heyetle yapılan görüşmeler doğrultusunda devre arasında kadroya katılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine yoğunlaşan F.Bahçe, farklı profillerdeki futbolcuları yakından takip ederek raporlamaya devam ediyor. Scout ekibi, hem 8 numara pozisyonunda görev yapabilen hem de gerektiğinde 10 numarada oynayabilecek oyuncular üzerinde duruyor.