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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Orta sahada Samba zamanı

Başkan Aziz Yıldırım’ın “Paramız var” diyerek devre arasını işaret etmesinin arkasında Corinthians’tan Andre yatıyor. Brezilyalı merkez orta sahanın transferi için görüşmeler başladı

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Samet YÜKSEL
Orta sahada Samba zamanı
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, transfer komitesi ve teknik heyetle yapılan görüşmeler doğrultusunda devre arasında kadroya katılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle orta saha bölgesine yoğunlaşan F.Bahçe, farklı profillerdeki futbolcuları yakından takip ederek raporlamaya devam ediyor. Scout ekibi, hem 8 numara pozisyonunda görev yapabilen hem de gerektiğinde 10 numarada oynayabilecek oyuncular üzerinde duruyor. Corinthians forması giyen Andre, Augsburg'da oynayan Mert Kömür ve Al Hilal'in genç yıldızı Saimon Bouabre, Fenerbahçe'nin takip listesinde bulunan isimler arasında yer alıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AZİZ YILDIRIM #AL HİLAL #AUGSBURG
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Orta sahada Samba zamanı
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