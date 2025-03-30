Ortam şahane!

Amansız zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi eksiklikler ve sakatlıklar da durduramadı. 2025 yılında 3-5-2 formasyonuyla yeni düzene geçen sarı-lacivertliler, orta sahayı kalabalık tutarken rakip de tanımadı. Ligde son 13 maçta 10. galibiyetini Bodrum karşısında alan Fenerbahçe'de 4 golün 3'ü Oğuz, Szymanski ve Talisca'dan geldi. Kanarya'nın kanatlarda oynayanlar dahil orta sahası, ligde ağları 18 kez havalandırdı ve bu bölge son 3 sezonda en çok golü attığı döneme imza attı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerin orta sahası 15, 2022- 23'te ise 10 gol kaydetmişti.

FORMAYI GEÇ ALDI AMA ÇABUK YÜKSELDİ

Mourinho'dan formayı geç alsa da performansıyla milli takıma kadar yükselen sağ orta saha Oğuz Aydın, 6 golle başı çekti. Fred 4, Szymanski 3, Amrabat ve Talisca 2'şer, Kostic de 1 defa fileleri sarsmayı başardı. Bu oyuncular golü olmayan Mert Hakan (2 asist) ile birlikte 19 da asist gerçekleştirerek 37 gole katkıda bulundu.