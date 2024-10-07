Osayi paylaşılamıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel
ile henüz anlaşma noktasına gelemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. 2020-21'de geldiği sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir grafik çizen Nijeryalı sağ bek için talipliler sıraya girdi. Championship ekibi Norwich City ile Fransız temsilcisi Lens, 26 yaşındaki isme ara transfer döneminde aklını çelerek sezon sonunda bedelsiz kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
İki kulüp de kontrat yenilemekte kararsız olan Osayi'ye teklifini ileterek beklemeye geçecek ve durumunu yakından takip edecek.
F.BAHÇE 2 MİLYON VERİYOR, OYUNCU 2.5 İSTİYOR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'den son derece memnun olduğu kaydedildi. Mert Müldür'ün önünde görülen 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.8 milyon Euro kazanırken yeni sözleşme karşılığında ücretini yaklaşık %40 zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak istediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bu talebini yüksek bulurken görüşmeleri erteledi. Sarı- lacivertliler, 2 milyon Euro'dan fazla vermeyi düşünmüyor.
Osayi, zammın yanı sıra 4 yıllık da kontrat imzalamak istiyor.
LİVAKOVİC'TEN MUTLUSU YOK
GEÇEN sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in, takıma katılmasıyla kendini buldu. Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı. Geçen sezon Olympiakos ve Beşiktaş maçları gibi önemli karşılaşmalarda çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki kaleci,
bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.
LEVENT MERCAN YOL AYRIMINDA
Fenerbahçe'nin
sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Levent Mercan, bir türlü teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. 23 yaşındaki sol bekin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa kadrosuna yazılmayan ve Süper Lig'de sadece 9 dakika görev yapan gurbetçi futbolcunun, Süper Lig'den bir takıma kiralanması düşünülüyor.
Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı.