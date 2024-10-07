Osayi paylaşılamıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecekile henüz anlaşma noktasına gelemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. 2020-21'de geldiği sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir grafik çizen Nijeryalı sağ bek için talipliler sıraya girdi.İki kulüp de kontrat yenilemekte kararsız olan Osayi'ye teklifini ileterek beklemeye geçecek ve durumunu yakından takip edecek.Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'den son derece memnun olduğu kaydedildi. Mert Müldür'ün önünde görülen 26 yaşındaki oyuncu,Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun bu talebini yüksek bulurken görüşmeleri erteledi.Osayi, zammın yanı sıra 4 yıllık da kontrat imzalamak istiyor.GEÇEN sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in, takıma katılmasıyla kendini buldu. Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı.bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Levent Mercan, bir türlü teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. 23 yaşındaki sol bekin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı.