Osayi-Samuel noktayı koydu

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen ve adı Galatasaray ile anılan Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Twitch yayınında konuşan 26 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddialarını da yalanlayarak şunları söyledi: "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim.
Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan ve henüz Fenerbahçe ile anlaşamayan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.