Osayi-Samuel noktayı koydu

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen ve adı Galatasaray ile anılan Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Twitch yayınında konuşan 26 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddialarını da yalanlayarak şunları söyledi: "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum.Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan ve henüz Fenerbahçe ile anlaşamayan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 8 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.