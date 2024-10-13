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Giriş Tarihi: 13.10.2024

Osayı&İrfan’da mutlu son yakın

Osayı&İrfan’da mutlu son yakın
F.Bahçe, iç transferde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci ile görüşmelerini titiz bir şekilde sürdürüyor. Yeni kontrat üzerine temaslarına hız veren yönetimin iki oyuncuyla da anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın önemli parçası olan Osayi ve İrfan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ve uzun süreli sözleşme yapmayı hedeflediği öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da iki isimden çok memnun olduğu belirtildi. Osayi bu sezon sakatlığından dolayı 5, cezası yüzünden de 1 karşılaşmada forma giyemedi, İrfan Can ise 11 maçta 1 gol-1 asistlik katkı verdi.
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Osayı&İrfan’da mutlu son yakın
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