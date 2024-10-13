Osayı&İrfan’da mutlu son yakın

F.Bahçe, iç transferde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci ile görüşmelerini titiz bir şekilde sürdürüyor. Yeni kontrat üzerine temaslarına hız veren yönetimin iki oyuncuyla da anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.Osayi bu sezon sakatlığından dolayı 5, cezası yüzünden de 1 karşılaşmada forma giyemedi, İrfan Can ise 11 maçta 1 gol-1 asistlik katkı verdi.