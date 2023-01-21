Oynamadan 86.5 milyon TL

F.BAHÇE sezon başında PSV'den 1 milyon Euro'ya kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-lacivertliler, kadroda yer almayan oyuncu için KAP'a yaptığı bildirimde,yapıldığını duyurdu. Yabancı kontenjanında yer olmadığı için lisansı çıkarılmayan Portekizli, Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında oynamıştı. 28 yaşındaki kanat,Bruma, 3 milyon Euro'luk Memphis Depay'dan pahalıya geldi.Yönetimin hamlelerini ayakta alkışlıyorum. Müthiş planlama!Topa dokunmayan Bruma'ya 4.2 milyon Euro bayılan Ali Koç, Erden Timur'a 'Çok para harcadın' demişti.Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonu olduğunu 7 Eylül 2022'de duyurmuştu.Bir dönem G.Saray forması da giyen Bruma, sezon başı 2 Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve 1 Süper Lig olmak üzere 5 maçta toplam 192 dakika görev yaptı. Oyuncu, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye alınmadı.