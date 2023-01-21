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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Oynamadan 86.5 milyon TL

Oynamadan 86.5 milyon TL

F.Bahçe, lisansını tescil etmediği Bruma’nın 4.25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı

F.BAHÇE sezon başında PSV'den 1 milyon Euro'ya kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-lacivertliler, kadroda yer almayan oyuncu için KAP'a yaptığı bildirimde, Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin Euro (86.5 milyon TL) bonservis ödeneceğini ve oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Yabancı kontenjanında yer olmadığı için lisansı çıkarılmayan Portekizli, Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında oynamıştı. 28 yaşındaki kanat, TFF'ye verilen geçici listeye yazılarak Türkiye Kupası'nda önceki gün oynanan Çaykur Rize karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

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Topa dokunmayan Bruma'ya 4.2 milyon Euro bayılan Ali Koç, Erden Timur'a 'Çok para harcadın' demişti.

SABAH SPOR 7 EYLÜL'DE DUYURDU
Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonu olduğunu 7 Eylül 2022'de duyurmuştu.

5 MAÇTA 192 DAKİKA
Bir dönem G.Saray forması da giyen Bruma, sezon başı 2 Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve 1 Süper Lig olmak üzere 5 maçta toplam 192 dakika görev yaptı. Oyuncu, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye alınmadı.

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Oynamadan 86.5 milyon TL
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